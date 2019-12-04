YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi

Şanlıurfa'da Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından görevden alınacağı iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Abdullah Aksak'ın görevden alınmasının nedeni 18 yaşından küçükken aldığı hapis cezası.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DOSYAYA ULAŞTI

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın iddiasına göre; Aksak 18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. O dönemde davaya çocuk mahkemesinin baktığını, dolayısıyla dosyada gizlilik kararı olduğunu belirten Sarıkaya, dosyaya Ceylanpınar eski Belediye Başkanı olan ama AK Parti'den aday gösterilmeyince 31 Mart'ta Demokrat Parti'den aday olan Menderes Atilla'nın ulaştığını yazdı.

KARARI YSK VERECEK

Sarıkaya'nın AK Partili kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre Atilla dosyayı YSK'ya iletti ve YSK da yarın toplanarak Aksak'ın görevden düşürülmesi yönünde karar verecek. Belediye Yasası'nın 44 ve 45. maddelerine göre yeni belediye başkanını belediye meclisi seçecek.