Ysk'nin Basacağı Oy Pusulası Sayısına Tepki

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 31 Mart yerel seçimleri için basılacak oy pusulası sayısının ihtiyacın neredeyse 5 katı kadar olduğunu belirterek, "Bu ihtiyaç nereden kaynaklanmaktadır? Biz tabii ki bunların kullanılıp kullanılmadığını tutanağa bağlayacağız ama çöplerden atılmış, yakılmış, yakılmaya çalışılmış pusulalar bulduğumuz zaman da seçimlerin kirlenme ihtimali belirmiştir." dedi.Emir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Seçim Kanunu ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı gereğince alanlarda parti logolu afiş ve ilan kulanılmasının yasak olduğunu, buna rağmen Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti adayları Mehmet Özhaseki ve Veysel Tiryaki'nin afişlerinde parti logosu bulunduğunu belirtti.Bu konudaki şikayetlerini 18 Şubat'ta Ankara Valiliği'ne ilettiklerini aktaran Emir, "Sayın Vali'den bugüne kadar bir cevap bile alamadık. Sayın Vali'ye sesleniyorum: Kendisi devletin valisidir, AKP ve sarayın valisi değildir. Bir an evvel kendisine gelmelidir, hukuku uygulamalıdır. Kanunlar son derece açıktır. Bu afişlerin ve reklamların asılması kanunların çiğnenmesidir. Bu durumda da görev valiye düşmektedir ama vali maalesef sus pus durumdadır." diye konuştu.YSK'nin yerel seçim için olağanüstü seviyede oy pusulası basma kararı aldığını savunan Emir, şunları söyledi:"Son kararla, olması gereken oy pusulasının neredeyse 5 katı kadar oy pusulası basılacak. Bu ihtiyaç nereden kaynaklanmaktadır? Geçen seçimlerde veya daha önceki yerel seçimlerde pusula olmadığı için oy veremeyen bir tek vatandaş var mıdır? Eğer yoksa bu pusulalar nerede kullanılacaktır? Biz tabii ki bunların kullanılıp kullanılmadığını tutanağa bağlayacağız ama çöplerden atılmış, yakılmış, yakılmaya çalışılmış pusulalar bulduğumuz zaman da seçimlerin kirlenme ihtimali belirmiştir. Gözümüz üstünüzde, bu kadar seçim pusulasını niye bastığınızı anlamak mümkün değil. Aklınızdan oy çalmak, oy pusulalarını başka türlü kullanmak gibi bir şey geçiyorsa şimdiden bundan vazgeçin, dünyayı başınıza dar ederiz.""Arkadaşlarının ifadesi bu askerin donarak öldüğü şeklinde"Murat Emir, Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'ın 25 Şubat tarihinde Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde şehit olmasına ilişkin, "Bölükteki arkadaşlarının ifadesi bu askerin donarak öldüğü şeklindedir. Oysa Yüksekova Devlet Hastanesinde alelacele bir otopsi yapılıyor. Sincan'da dün defnedildi. Bu konunun araştırılması, bu konunun üzerinde herkesin ısrarla durması gerekiyor. Arkadaşlarına ulaşamıyoruz, telefonları toplatılmış. Savcılığın, hükümetin, açıldığında Meclis'in bu konuyu araştırması gerekir." değerlendirmesini yaptı.28 Şubat postmodern darbesinin 22. yılı olduğunu anımsatan Emir, söz konusu dönemin, Türkiye demokrasisi açısından gurur duyulmayacak bir dönem olduğunu belirtti.Emir, "Her zaman demokrasiden yana bir parti olarak Türkiye'de, demokrasinin, hukukun, kuralların işletilmesinden yanayız. Bugün de bu seçimle ilgili çalışmamız aynı şekilde, hukukun ve seçim adaletinin yerine getirilmesine dönüktür." dedi.