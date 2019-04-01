Son Dakika! YSK'nın Verilerine Göre Ekrem İmamoğlu Önde!

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı belirsizliği sürerken, ajanslardan son dakika haberi geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre; saat 09.00 itibariyle sandıkların yüzde 99,63'ünün açıldığı İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.

YSK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 48,80'ini aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binalı Yıldırım'a çıkan oy oranı ise yüzde 48,48.

İŞTE İSTANBUL'DA SON DURUM:

Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 87 (Açılmayan 99 sandık kaldı)

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,68

Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 114 - Binali Yıldırım: 4 milyon 129 bin 892

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48,48

Kaynak: DHA