Ysk'nın İstanbul Verileri (5)

Açılmayan 98 sandık kaldı<br><br>Haber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> DHA<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yuksek-secim-kurulu/' title='Yüksek Seçim Kurulu'>Yüksek Seçim Kurulu</a> (YSK)'nun verilerine göre saat 09.10'da <a class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da son durum şöyle: <br><br>Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 88<br><br>Açılan sandık oranı: Yüzde 99,69<br><br>Oy sayıları: <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ekrem-imamoglu/' title='Ekrem İmamoğlu'>Ekrem İmamoğlu</a>: 4 milyon 157 bin 505 - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>: 4 milyon 130 bin 190<br><br>Oy oranları: <a class='keyword' href='/ekrem-imamoglu/' title='Ekrem İmamoğlu'>Ekrem İmamoğlu</a>: yüzde 48,80 - <a class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>: Yüzde 48,48