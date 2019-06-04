Son Dakika! YSK'nın olay yaratan kararına Erdoğan'dan ilk yorum: Yanlış anlaşılma var, itirazımızı yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Konu netleşmiş değil. Bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK'ya itirazımız oldu" dedi.

Bayram namazı çıkışında kameraların karşısına geçen ve sözlerine "Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum" diyerek başlayan Erdoğan şunları söyledi:

PENÇE HAREKATI

"Bütün temmenimiz ülkemizde birlik ve barerliğin daim olması. İçişleri bakanımız jandarma komutanımızla birlikte Kato Dağı'nda, telefon görüşmesi yaptık. Savunma bakanı ve kuvvet komutanlarımız Pençe Haraketi için sınır noktalarında, telefonla görüştük. Harekat devam ediyor, herhangi bir sapma yok; kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Sonlandırana kadar da devam edecek"

YSK'NIN AYNI KURUL ÜYELERİYLE DEVAM KARARI

Erdoğan'a, YSK'nın ilçe seçim kurulu başkanlarıyla ilgili kararı soruldu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Konu netleşmiş değil. Bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK'ya itirazımız oldu. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor, seçim kurullarına yönelik söz konusu. YSK da itirazımız üzerinden kararını verecektir. Neticesi hayırlı olur. Hakimlerle ilgili konu da karar mercii YSK değildir, hakimlerin bir yerden bir yere gönderilmesi HSK'ya aittir. Ancak bütün bunlarla beraber de bu tür adımların atılması da şüpheye vesile eder. Gerek HSK gerek YSK'nın hasasiyetleri vardır, adımlar atılacaktır."