YSK'nın tartışma yaratan kararına Bahçeli'den ilk yorum: Anlaşılması zor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararıyla ilgili konuştu. Bahçeli "Bu tür davranışların anlaşılması zordur. 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor" dedi.

Bayram namazı çıkışında konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Bu tür davranışların anlaşılması zordur. Hangi anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir. Soruşturmaya muhatap olanların haklılığı ya da haksızlığı belirlenmeden 'Gelin seçimi beraber yapıyoruz' demek, siyaseten tartışılır. 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor." dedi.

YENİ PARTİ İDDİALARI

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Ya yeni bir hal ya izmihlal" açıklamasını da değerlendiren Bahçeli, "Davutoğlu beyefendi ne yapacaktır? 103 tane parti var, '104.sü de ben olayım' diyorsa yolu açık olsun" diye konuştu.

Bahçeli, basın mensuplarının soruları öncesi de şunları söyledi:

"Terörle mücadelede Türkiye'yi huzura kavuşturabilecek kararlılıklara şahit olunmuştur. Bütün bunlar olurken de özellikle en son yapılmış olan Pençe Hakekatı'nda şehitlerimiz olmuştur. Türkiye üzüntülü bir bayram dönemi yaşamıştır. Artık bayramın ilk gününden itibaren Türkiye'yi meşgul edecek konuların başında İstanbul seçimleri gelmektedir. Sevgi, saygı içerisinde, gerilim yaratmadan YSK'nın almış olduğu kararları da aşırı derecede tartışmadan seçimleri gerçekleştirmeliyiz. Sonuç ne olursa olsun, gelecek açısından önemli bir adım olarak görülmeli bu seçimler. MHP olarak biz, bu düşünceyle bayram sonrası Türkiye'yi okumaya çalışıyoruz."