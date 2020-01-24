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YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı binası genel görüntü Görev süresi dolan Sadi Güven'in YSK Başkanlığı'ndan çıkışı Sadi Güven'in uğurlanması YSK Başkanlığına seçilen Muharrem Akkaya'dan detaylar YSK Başkanı Muharrem Akkaya ve yeni seçilen üyelerden detaylar YSK'nın yeni Başkanı Muharrem...

24.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:27
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı binası genel görüntü
Görev süresi dolan Sadi Güven'in YSK Başkanlığı'ndan çıkışı
Sadi Güven'in uğurlanması
YSK Başkanlığına seçilen Muharrem Akkaya'dan detaylar
YSK Başkanı Muharrem Akkaya ve yeni seçilen üyelerden detaylar YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.
YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya

Yüksek Seçim Kurulu, Sadi Güven, Güncel

Kaynak: AA


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