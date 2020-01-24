YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.
, Sadi Güven
, Güncel Kaynak: AA