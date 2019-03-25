Ysk'nin Yeni Binasında İlk Kurul Toplantısı

Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında ilk kurul toplantısı yapıldı.YSK'ye tahsis edilerek Mart 2016'da yıkılan eski Danıştay binası yerine, aynı plan dahilinde 3 yılda yeniden inşa edilen yeni YSK binasında, bu sabah ilk mesai başladı. Kurul, saat 14.00'te de ilk toplantısını gerçekleştirdi.6 Yargıtay, 5 Danıştay üyesi olmak üzere 11 yüksek yargıçtan oluşan YSK'nin üyeleri, Başkanlık makamı katındaki yeni toplantı odasında bir araya geldi.Toplantıda, YSK Başkanı Sadi Güven ile 10 üyenin yanı sıra yasa gereği son milletvekili seçiminde en çok oyu alan 4 siyasi partinin ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de yer aldı. Siyasi parti temsilcileri kurulun karar toplantılarına oy hakları olmaksızın katılıyor.Seçim gecesi sonuçlar ekrandan izlenecekKurul üyeleri, 31 Mart akşamı sandıklardan seçim sonuçları geldiğinde, yeni toplantı salonundaki ekrandan sonuçları takip edecek ve seçimi bu salondan yönetecek.