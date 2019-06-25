25.06.2019 19:55
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YTB Başkanı Abdullah Eren: "Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz"

YTB Başkanı Abdullah Eren: "Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz"ANKARA - Ürdün'de Kadim Türk Varlığı ve Akraba Topluluklar Raporu tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren : "Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz"
ANKARA - Ürdün 'de Kadim Türk Varlığı ve Akraba Topluluklar Raporu tanıtım toplantısı Ankara 'da yapıldı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları başkanlığında düzenlenen "Ürdün'de kadim Türk varlığı ve akraba topluluklar" başlıklı çalışma kapsamında Ürdün'de saha çalışması yürütülmüş, Türk ve Türkmen nüfusun yaşadıkları bölgeler araştırılarak raporlanmıştır. Toplantıya ilgili resmi kurum, üniversite, Sivil Toplum Kuruluşu (STK),düşünce kuruluş temsilcileri katıldı.
Yurt dışındaki vatandaşlar ve uluslararası öğrencilerle birlikte soydaş ve akraba toplulukların da YTB'nin görev alanlarından birini oluşturduğunu belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, "YTB'nin 3 ana faaliyet alanından biri olan kültürel ve tarihi ilişkilerimizin olduğu soydaş ve akraba topluluklarımızla ilgili çalışmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz."dedi. Başkan Eren YTB'nin bu çalışmalarıyla büyük bir sorumluluk da üstlenmeye çalıştığını ifade ederek; "Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmenin gayretindeyiz. Kadim varlığımıza yönelik olarak geçmiş dönemde Lübnan ve şimdi Ürdün için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı ileri ki dönemde Irak ve Filistin ile ilgili hazırlayacağımız raporlarla tamamlayacağız" şeklinde konuştu
Ürdün Türk Hayır Cemiyeti Başkanı Mehmet Cengiz Türk, "Ürdün'e ilk göç dini sebeplerle olmuştur. Ürdün'de en az nüfusa sahip 40-50 bin Türkler var" dedi.YTB Başkanı Abdullah Eren: Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz
Kaynak: İHA
Ürdün , yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları , Genel

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