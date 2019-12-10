YTB Başkanı Eren: "(Ahıska sürgünü) Mezar taşları olmayan şehitlerimiz var"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür MerkeziYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in kürsüye gelişiYaşlı bir Ahıska Türk'ünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesiYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, anma programında bir konuşma yaptı.(3)

Kaynak: AA