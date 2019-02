Ytb Başkanı Eren: "Gençlerimize Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız"

Kaynak: İHA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Strazburg'da düzenlenen "11. İnsan Hakları Eğitim Programı"nda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, yurt dışındaki gençlerin içinde bulundukları topluma katkı sağlaması gerektiğini belirterek, "Kendinizi ne kadar iyi eğitirseniz, o ülkelere ne kadar faydalı olmaya çalışırsanız, mutlaka geri dönüşünü alırsınız. YTB olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.YTB tarafından düzenlenen 11. İnsan Hakları Eğitim Programı, 10 ülkeden 56 üniversite öğrencisinin katılımıyla Fransa'nın Strazburg şehrinde başladı. Program kapsamında öğrenciler, insan hakları, ayrımcılık, uluslararası kuruluşların işleyişi gibi alanlarda çeşitli eğitimler alıyor. Katılımcı gençler, ayrıca programla Avrupa Parlamentosu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini yerinde görme fırsatı elde etti.Programda gençlere hitap eden YTB Başkanı Abdullah Eren, Avrupa'nın yeni bir kimlik krizinde olduğunu ve siyasetinin yeniden şekillendiğini belirterek, Avrupa'daki Türk varlığının da yeni bir pozisyon alması gerektiğini söyledi. Eren, "Avrupa'da artan ölçüde 'öteki düşmanlığı, ayrımcılık, İslamofobi vakası' var. Bunlar bireysel olduğu kadar bazı ülkelerde kurumsal ırkçılığa kadar varmaktadır" diye konuştu.Eren, yurt dışında yaşayan gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Kendinizi ne kadar iyi eğitirseniz, o ülkelere ne kadar faydalı olmaya çalışırsanız, mutlaka geri dönüşünü alacaksınız. YTB'nin bu konuda her türlü desteği vermeye açık olduğunu ifade etmek isterim" dedi.Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan gençlerin içinde bulundukları topluma katkı sağlaması gerektiğini aktararak, "Dedelerinizin, babalarınızın yaşamı bir başarı hikayesi. Artık bu başarı hikayesini farklı bir noktaya taşımamız gerekiyor" ifadesini kullandı.Eren, yurt dışındaki Türk gençlerinin mücadelesinin çok daha akademik ve entellektüel seviyede olması tavsiyesinde bulundu.İnsan Hakları Eğitim ProgramıYTB tarafından 2012'den bu yana yedisi Türkiye'de, üçü Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olmak üzere 10 eğitim programıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden 500'den fazla katılımcıya insan hakları ve uluslararası hukuk konularında eğitimler verildi. Bu eğitimlerle Türk diasporasının meselelerini yerelde sahiplenecek insan kaynağının yetişmesi sağlandı ve programa katılan gençlerin Türkiye'nin gelecek vizyonuna ve kamu diplomasisinin desteklenmesine katkı vermesi amaçlandı. Eğitim programlarında yurt dışında yaşayan Türk kökenli vatandaşların günlük yaşamlarında artan bir sorun haline gelen İslam karşıtlığı, ırkçılık, nefret söylemi, nefret suçları, eğitim, istihdam ve toplumsal hayatta ayrımcılık gibi konular insan hakları temelinde incelendi. Yurt dışında yetişmiş üniversiteli gençlerin bu konularda bilinçlendirilmesi ve aynı zamanda insan hakları savunuculuğu ve sivil toplum çalışmalarına teşvik edilmesi amaçlandı. Ayrıca Avrupa'nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren Türk kökenli üniversiteli gençlerin kendi aralarında ağ oluşturması ve bu iş birliği çerçevesinde Türk diasporasının güçlendirilmesi hedeflendi. - ANKARA