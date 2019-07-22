YTB Başkanı Eren, Kapıkule'de gurbetçileri karşıladı

YTB Başkanı Eren, Kapıkule'de gurbetçileri karşıladıEDİRNE Valisi Ekrem Canalp ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapan gurbetçileri karşılayıp, lokum ikram etti. Eren, sınır kapısında yapılan çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Yıldan yıla karayoluyla gelen vatandaşlarımıza hizmetlerimiz artıyor" dedi.Edirne Valisi Ekrem Canalp, Akademi Rumeli- 5 etkinliği için kentte bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'na gidip yurda giriş yapan gurbetçilerle sohbet etti. Gümrükte giriş için sıra bekleyenlere lokum ikram eden ikili aynı zamanda gümrük sahası dışına, gurbetçiler ve TIR sürücülerinin sıcakta beklememesi için yapılan yeni otoparkı gezerek incelemede bulundu.'KUYRUKTA BEKLEMEDEN TESİSLERDEN FAYDALANABİLECEKLER'Kapıkule Gümrük Sahası'ndaki YTB'nin standında ziyaretle ilgili açıklama yapan Edirne Valisi Ekrem Canalp, gurbetçilerin bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha fazla geldiğini ifade etti. Tüm gişelerin tam kapasiteli çalıştığını kaydeden Canalp, "Bütün gişelerimizi tam kapasiteli çalıştırıyoruz. Gerek polis gişeleri, gerekse gümrük gişeleri tam kapasiteyle çalışıyor. Bununla beraber kısmi kuyruklar oluşuyor. Bu yurt dışından Türkiye'ye giriş kısmı. Tabi 15 gün sonra yurt dışına geri dönüşler başlayacak. Kapıkule'deki devasa otopark alanına gurbetçilerimiz geldikleri zaman kendilerine bir giriş numarası, araçlarına ait ve plakalarıyla tanımlanmış olan bir giriş numarası verilecek. Vermiş olduğumuz bu giriş numarasıyla kendileri araçlarını otoparka park edecekler ve tesislerin imkanlarından faydalanarak zamanlarını o şekilde geçirecekler" dedi.'DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ'YTB Başkanı Abdullah Eren, Kapıkule'de yapılan çalışmalara her zaman destek verdiklerini dile getirdi. Eren, "Biz de bu çalışmalara destek veriyoruz. Kendi anavatanlarına hasret gidermeye gelen vatandaşlarımız sınırda uzun kuyruklarda beklemeyecekler ve bekleseler dahi bu beklemeyi minimuma indirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Bekleme sürelerinde en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanizmalar üretiliyor. Bunun dışında fiş ve barkomat sistemi çok çok önemli, bu sene faaliyete geçecek. Diğer taraftan TIR'lara yönelik de Edirne Valiliği'nin il özel idaresiyle bir çalışması oldu" diye konuştu.YTB olarak karayoluyla gelenlere hizmetlerinin arttığını söyleyen Eren, "Biz de yurt dışından gelen vatandaşlarımızı karşılamaya geldik onlara 'hoş geldiniz' dedik, lokum uzattık. Vatandaşlarımız verilen hizmetten dolayı memnun. İçişleri Bakanlığı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında Türk polisleri bekliyor. Göğsünde ay yıldız ve üniformasıyla, yanlarında Sırpça bilen YTB personeli, vatandaşlarımıza Sırbistan sınırında hizmet veriyorlar. Dolayısıyla yıldan yıla karayoluyla gelen vatandaşlarımıza hizmetlerimiz artıyor" dedi.