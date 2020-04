YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonyalı öğrencilere "online" konferans verdi

Kaynak: AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Köprü Gençlik Okulu 2020" (KGO) Projesi kapsamında Kuzey Makedonyalı lise ve üniversite öğrencilerine online konferans verdi.YTB destekleriyle Balkan ülkelerinde düzenlenen "Balkan Gençlik Okulu" projesi kapsamında Üsküp merkezli Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından gerçekleştirilen KGO projesi kapsamında online olarak düzenlenen konferansa Eren, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı ve Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, YTB Balkanlar Koordinatörü Nedim Aslan, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Köprü Derneği Başkanvekili ve KGO Proje Koordinatörü Mehmed Arif'in yanı sıra lise ve üniversite öğrencileri katıldı.Eren, "Kovid-19 Salgınının Dünyadaki Yansımaları ve Türkiye'nin İnsani Yardım Çalışmaları" konulu online konferansta yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel bir salgın olması hasebiyle dünyanın hemen hemen tüm ülkelerdeki insanları etkilediğini, birçok alışkanlıkların değiştiğini ve online toplantılara ağırlık verildiğini söyledi.YTB'nin 10. yılını kutladığını ve 10 yıllık zaman zarfında Balkan coğrafyasına çok ayrı bir önem vermeye gayret ettiklerini vurgulayan Eren, Balkan ülkelerindeki gençlerin Türkiye'deki gençlerle ve kendi aralarında iletişimi artırmaları gerektiğine dikkati çekti. Eren, "Balkan ülkelerinde gençlerin kendileri arasındaki iletişimin ve ilişkilerin gelişmesine matuf bu yönde programlar yapmaya çok gayret ettik." dedi.Balkan Gençlik Okulu'ndan isteklerinin gönül kardeşliğini somut iş birliklerine çevirmek ve düşünce iklimini, zihin dünyalarını birbirine yaklaştırmak olduğunu kaydeden Eren, "Öncelikle Balkan ülkelerinin gençlerinin kendi arasında kuracağı iş birlikleri çok önemli. Zira biz köklü bir geçmişi beraber paylaşıyoruz. Sizlerin dedeleri, büyükleri bizlerin dedeleri, ecdadı geçmişte de kardeşti. Dolayısıyla bugün bizlerin kardeş olmaması için hiçbir sebep yok." diye konuştu.Balkanlı öğrencilerin YTB kapsamında burslandırıldığını dile getiren Eren, Türkiye'nin Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği Kovid-19 yardımlarından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Eren, "Bu korona süreciyle alakalı inşallah dost ve kardeş Kuzey Makedonya'nın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.Balkan coğrafyasının Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Eren, "Kuzey Makedonya şu an istikrara kavuşmaya çalışan bir ülke. Ama Kuzey Makedonya'daki insanların şunu her zaman bilmesi lazım: AB süreci ayrı NATO süreci ayrı, bunlar da kıymetli ama Türkiye'nin Balkanlar için ve Kuzey Makedonya için önemi her zaman daha fazladır." ifadelerini kullandı.YTB'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Eren, YTB'nin Türkiye diasporasıyla ilgilenen, soydaşlarla bağını kuvvetlendirmeye gayret gösteren ve öğrenci burslandıran bir kurum olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzun yıllardır insan odaklı bir politika izlediğinin altını çizen Eren, dünya ülkelerinde bundan sonra muhasebe ve özeleştiri dönemlerinin görüleceğini ifade etti.Köprü Derneği Başkanı Emin de YTB destekleriyle düzenledikleri KGO programının, geçen haftaki açılışın ardından ikinci faaliyetini gerçekleştirdiklerini anlattı. Kovid-19 salgını nedeniyle konferansları online olarak tasarladıklarını ve haftada bir olmak üzere bir süreliğine böyle devam edeceğini aktaran Emin, "İnşallah şartlar biraz rahatladığında, Kovid-19 ile mücadelede belli bir noktaya gelindiğinde geçen sene gibi planladığımız şekilde Balkan Gençlik Okulu projesi kapsamında Köprü Derneğinin düzenlediği KGO çalışmasını diğer hatlarıyla tamamlayacağız." şeklinde konuştu.Emin, YTB olarak bölgede, Balkanlarda ve özellikle Kuzey Makedonya Türkleri bağlamında yapılan çalışmalarından dolayı YTB Başkanı Eren'e teşekkürlerini iletti.Kendi kişisel becerilerini geliştirmek, farklı deneyimlere sahip olmak ve sosyal hayatını zenginleştirmek amacıyla Köprü Gençlik Okulu projesine katılan gençlere proje kapsamında kitap okumaları, düşünce ve tarih seminerleri, kişisel gelişim seminerleri, eğitim kampları, sportif faaliyetler ve kültürel geziler düzenlenecek.Konferans Facebook üzerinden canlı olarak da yayımlandı.Eren ayrıca, geçen günlerde Balkan Gençlik Okulu projesinin açılış programını online olarak gerçekleştiren Üsküp merkezli Vizion M Derneği'nin programına da katılarak bir selamlama konuşması yaptı.