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YTB Başkanı Eren: "Özbekistan'dan daha fazla öğrenci Türkiye'de eğitim almalı"

Özbekistan Yüksek Eğitim Bakanı İnam Mecidov ile bir araya gelen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Özbekistan'dan daha fazla öğrencinin Türkiye'de eğitim alması gerektiğini söyledi.

13.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:10YTB Başkanı Eren:
Yüksek Eğitim Bakanı İnam Mecidov ile bir araya gelen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Özbekistan'dan daha fazla öğrencinin 'de eğitim alması gerektiğini söyledi.

Bir takım temaslarda bulunmak ve Türkiye Mezunları programı için Özbekistan'a giden YTB Abdullah Eren ve beraberindeki heyet ziyaretlerine devam ediyor. Taşkent'te Özbekistan Yüksek Eğitim Bakanı İnam Mecidov ile görüşen Eren, Özbekistan'dan daha fazla öğrencinin Türkiye'de eğitim alması gerektiğini söyledi. Bakan Mecidov'a Türkiye Bursları programı hakkında bilgi veren Eren, son dönemde Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanının samimi diyaloğundan güç alarak hızla gelişmeye başladığını kaydetti. Eren, Özbekistan ile eğitim alanındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirterek, Türkiye'de 170 ülkeden 170 bin uluslararası öğrencinin yükseköğretim alanında eğitim gördüğünü, bunun yaklaşık 18 bininin Türkiye Bursları öğrencilerinden oluştuğunu ifade etti.

Türkiye Bursları programı için bu yıl 170 ülkeden 150 bin başvuru yapıldığını anımsatan Eren, gelecek yıllarda Yüksek Eğitim Bakanlığı ile yapılacak ortak tanıtım faaliyetleri ile Özbekistan'dan başvuru ve burslu öğrenci sayısını arttırmayı hedeflediklerini vurguladı. Eren, hala Türkiye'de 150'si burslu 1000'den fazla Özbek öğrencinin eğitim aldığını hatırlatarak, "Dost ve kardeş Özbekistan'dan daha fazla öğrencinin Türkiye'de eğitim almasını istiyoruz" diye konuştu.

Mecidov da Türkiye Bursları programının dünyanın en kapsamlı bursları arasında yer aldığına dikkat çekerek, Özbek gençlerin Türkiye'de eğitilmesini istediklerinin altını çizdi. Türkiye'nin uluslararası öğrencilere burs imkanı sağlayan projelerini olumlu karşıladıklarını dile getiren Mecidov, Türkiye ile eğitim alanındaki işbirliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Mecidov, ilk etapta ekonomi, mühendislik, teknoloji, kimya sanayi, inşaat, mimarlık, tarım, tıp, işletme gibi branşlarda lisansüstü eğitim için Özbek öğrencileri Türkiye'ye göndermek istediklerini kaydetti.

Görüşmede, Özbekistan ile Türkiye arasında yükseköğretim alanında işbirliği yapılması konusunda mutabık kalındı. - ANKARA

Özbekistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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