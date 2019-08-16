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YTB burslusu öğrenciler bayramlaştı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları ile Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler, birbirlerinin geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi.

16.08.2019 16:41 YTB burslusu öğrenciler bayramlaştı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları ile Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler, birbirlerinin geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi.
Türkiye Bursları'nın Hamamönü Ofisi'nde yapılan bayramlaşma programına, YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf'un yanı sıra yaklaşık 100 uluslararası öğrenci katıldı.
Öğrencilerin birbirleriyle bayramlaşmasının ardından toplu fotoğraf çekildi.
Daha sonra öğrencilere yemek ve tatlı ikram edildi.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Kurban Bayramı, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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