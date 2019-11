YTB'den Gelecek Nesil Akademisi programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, kurum olarak kardeş topluluklarla kapasite geliştirme ve bilinçlenmeyi hedefleyen yeni projeler ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.Eren, "Gelecek Nesil Akademisi" programının açılış toplantısında yaptığı konuşmada, 2010'da kurulan YTB'nin temel hedefinin Türk diasporasının koordinasyonu için faaliyetler düzenlemek olduğunu, dünyanın her yerinden 170 bin uluslararası öğrencinin Türkiye 'de eğitim gördüğünü anlattı.YTB'nin ayrıca Türkiye ile kültürel ve sosyal bağları olan toplumlarla koordineli faaliyetler sürdürmeyi amaçladığını ifade eden Eren, "Dünyanın birçok yerinde çok sayıda toplumla kültürel ve sosyal bağlarımız var. Müslüman bir ülke olarak dünyanın her yerinde Müslüman kardeşlerimiz bulunuyor." dedi.Filipinler'deki Bangsamoro, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar, Doğu Türkistan Urumçi'den Uygurlar, Tayland'dan Patani gibi toplumlarla ilişkilere öncelik tanındığını vurgulayan Eren, "YTB olarak, kardeş topluluklarla kapasite geliştirme ve bilinçlenmeyi hedefleyen yeni projeler ortaya koymaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.Eren, özellikle son bir yılda, gençlere yönelik programlara odaklandıklarını aktararak dünyanın farklı yerinde gençlerin benzer çözümler gerektiren benzer sorunları olduğunu, çözümün de onların bir araya gelmesiyle bulunabileceğini dile getirdi.Geçen yıl 7 binden fazla Avrupalı genci farklı projelerde bir araya getirdiklerini anlatan YTB Başkanı, Gelecek Nesil Akademisi programının katılımcılarına Türkiye ve Osmanlı tarihi, Türkiye ekonomisi, liderlik eğitimini de kapsayan kapsamlı bir içerik sunduğunu söyledi."Dünyada yalnız değiliz" hissiProgram katılımcılarından Kavsar Akhtar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Yönetimi'nde planlama biriminde çalıştığını söyledi.Gelecek Nesil Akademisi'nin sunduğu programın oldukça eğitici olduğunu belirten Akhtar, programı, dünyanın her yerinden gelen katılımcıların tecrübesini Bangsamoro'daki gelecek nesillere aktarma açısından bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.ABD'den programa katılan Uygur asıllı Güzelnur Musabay da etkinlikte benzer arka plandan gelen farklı kültürlerden insanları tanımak istediğini söyledi.Yaşadığı kentte aktif olduğunu söyleyen Musabay, akademide karşılaştığı farklı tecrübelerin kendisine "dünyada yalnız değiliz" hissini yaşattığını belirtti.YTB yetkililerinin katılımcılara bilgi vermesinin ardından, gençler de kendilerini ve ülkelerindeki faaliyetlerini anlattı.Program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.Gelecek Nesil AkademisiKardeş topluluklara mensup gençlerin yaşadıkları ülkelerin sosyal, kültürel yaşamına aktif olarak katılabilmeleri, kazandıkları bilgi ve yetkinliklerini hem yaşadıkları ülkeler hem de ana vatanları için kullanabilmeleri, genç kuşakların doğru yönlendirilmesi ve bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla düzenlenen Gelecek Nesil Akademisi'nde, gelecek 10 yılda kendi toplumlarına liderlik etmesi beklenen gençler katılıyor.Katılımcıların, kendi toplumları arasında kaynaşmaları, diğer topluluklar ile fikir alışverişi yapmaları ve Türkiye ile yakın ilişkiler kurmaları amaçlanan programda, iyi eğitimli ve toplumu yönlendirebilecek lider vasıflı entelektüel gençlerin artmasına ve desteklenmesine yönelik kültürel içerikler yer alıyor.İlk defa, 15 farklı ülkeden 47 katılımcıyla 16- 24 Mart'ta düzenlenen programın ikincisine 19 farklı ülkeden Rohingya, Filipinler Bangsamoro, Hindistan, Tayland, Endonezya ve diğer kardeş topluluklara mensup 40 genç katılıyor.Avustralya, Avusturya, Almanya, Belçika, Endonezya, Japonya, Kanada, Hindistan, Malezya, Norveç, Bangladeş, Pakistan, Kırgızistan, Filipinler, Sudan, Suudi Arabistan, İsveç, Tayland ve Türkiye'den gelen gençler yaşadıkları ülkelerde aktif faaliyet gösteriyor.