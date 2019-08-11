YTB'den Iraklı Türkmen öğretmenlere mesleki eğitim programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin ana amaçlarından birisinin, dünyanın neresinde olursa olsun Türkçe konuşan ve Türkiye ile bağını devam ettiren soydaşlarla ilişkilerin muhafazasına yönelik projeler üretmek olduğunu belirtti.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Iraklı Türkmen Öğretmenlere Yönelik Eğitim Programı"nın kapanış toplantısı, Eskişehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Programa, Eren'in yanı sıra MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Erdinç Yılmaz ile Musul, Kerkük, Tel Afer, Bağdat ve Irak'ın diğer bölgelerinden kursiyerler katıldı.

Abdullah Eren, toplantıda yaptığı konuşmada, YTB'nin asli görevlerinden birinin Türkçeyi ve Türk kültürünü muhafaza etmek olduğunu söyledi.

Bu çerçevede, Türkçe konuşan ve Türkiye ile bağını devam ettiren soydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçirildiğini belirten Eren, YTB'nin yurt dışındaki başta Türk vatandaşları olmak üzere, soydaş ve akraba toplulukların hepsine hizmet etmek üzere 2010'da kurulduğunu hatırlattı.

Abdullah Eren, "Bizler büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bugün her ne kadar 784 bin kilometrekare vatan toprağına sahip olsak da bizim gönül coğrafyası tabirimiz var. Sizler Musul, Kerkük, Tel Afer, Bağdat, Tuz Hurmatu ve Irak'tan geldiniz. YTB'nin ana amaçlarından bir tanesi; dünyanın neresinde olursa olsun Türkçe konuşan, Türkiye ile bağını devam ettiren soydaşlarımızla ilişkilerimizin muhafazasına yönelik projeler üretmektir." ifadelerini kullandı.

Dilin, bir milletin hafızası, kimliği ve kültürü olduğunu kaydeden Eren, "Türkçe ise dünyanın neresinde olursak olalım bizi bir araya getiren, aynı anlam dünyasında buluşturan unsurdur. Sizler önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Türkçeyi öğrenmek isteyen çocuklara Türkçe öğretiyorsunuz. Sizler bizlerin aklında ve kalbindesiniz. Türkçeyi ve Türk kültürünü muhafaza etmek asli görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA