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YTB'den "Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları" programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden arındırılan Bab ilçesinde yaşayan Suriyeli çocuklar için kültürel etkinlikler düzenledi.

13.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:06YTB'den
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 'nin kuzeyinde Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden arındırılan Bab ilçesinde yaşayan Suriyeli çocuklar için kültürel etkinlikler düzenledi.
YTB, 10 Kasım'da başlayan "Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları" programı kapsamında, Fırat Kalkanı bölgesinde yaşayan Suriyeli çocuklar için çeşitli kültürel etkinlikler organize etti.
Bab'daki programa katılan Suriyeli çocuklar, kendileri için hazırlanan animasyon, Hacivat Karagöz tiyatrosu ve Rafadan Tayfa gibi gösterileri ilgiyle izledi.
Yarışmalarda hediyeler kazanan çocuklar, oyun parkında eğlenceli vakit geçirdi.
Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.
"Biz bu coğrafyada aynı şeyleri dert eder, aynı şeylere güleriz"
YTB, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla güven ortamının sağlandığı bölgelerde Türkiye'nin sosyal hayatın normalleşmesi ve toplumsal huzurun artırılmasına yönelik faaliyetlerine katkı sağlıyor.
Büyük bir etkinlik tırı içinde Hacivat ve Karagöz'den Rafadan Tayfa'ya, müzik dinletilerinden yarışmalı oyunlara kadar çocuklara yönelik içerikler barındıran program, ilk olarak 11 Kasım'da Cerablus'ta, 12 Kasım'da da Çobanbey'de gerçekleştirilmişti.
Program, 14 Kasım'da Afrin'de yapılacak etkinliklerle son bulacak.
"Biz bu coğrafyada aynı şeyleri dert eder, aynı şeylere güleriz" sloganıyla yola çıkan YTB'nin programına özellikle yetimhanelerde kalan çocukların katılımı destekleniyor.
Programla bölgede yaşayan tüm çocukların ve genç kuşakların ortak kültürel değerlere aşinalığının artırılması, savaş sonrası travmanın küçük yaş grupları nezdinde azaltılması amaçlanıyor.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

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