YTB'den yurt dışında koronavirüs karantinasındaki vatandaşlara internet konseri
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için bu akşam internet üzerinden canlı konser vereecek.
17.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:12
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için bu akşam internet üzerinden canlı konser vereecek.
YTB'den edinilen bilgiye göre, Almanya'da "Wolfgang Amadeus Mozart" ödüllü genç müzisyen Ali İnsan, TSİ 22.00'de YTB'nin YouTube kanalında canlı konser verecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB'nin, "Dünyadaki Türkler Evinizde" sloganıyla yayımlayacağı mini konserle, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler ve karantina bölgelerindekiler başta olmak üzere, yurt dışındaki vatandaşlara müzik dinletisi sunulacak.
Mozart ödüllü genç yetenek
Malatya'dan Almanya'ya göç eden bir ailenin 15 yaşındaki oğlu Ali İnsan, 6 yaşından bu yana keman çalıyor.
Almanya'da düzenlenen 54. Jugend Muzisiert yarışmasında ses kategorisinde birinci olan İnsan, kemanla çaldığı "Voi che sapete" isimli eserle "Wolfgang Amadeus Mozart" ödülüne de layık görülmüştü.
YTB'den edinilen bilgiye göre, Almanya'da "Wolfgang Amadeus Mozart" ödüllü genç müzisyen Ali İnsan, TSİ 22.00'de YTB'nin YouTube kanalında canlı konser verecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB'nin, "Dünyadaki Türkler Evinizde" sloganıyla yayımlayacağı mini konserle, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler ve karantina bölgelerindekiler başta olmak üzere, yurt dışındaki vatandaşlara müzik dinletisi sunulacak.
Mozart ödüllü genç yetenek
Malatya'dan Almanya'ya göç eden bir ailenin 15 yaşındaki oğlu Ali İnsan, 6 yaşından bu yana keman çalıyor.
Almanya'da düzenlenen 54. Jugend Muzisiert yarışmasında ses kategorisinde birinci olan İnsan, kemanla çaldığı "Voi che sapete" isimli eserle "Wolfgang Amadeus Mozart" ödülüne de layık görülmüştü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Kültür Sanat
Manşet
Haberler
Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Haberler
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Haberler
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Haberler
Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı
Haberler
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti