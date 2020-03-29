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YTB'den yurt dışında Kovid-19 karantinasındaki vatandaşlara internet konseri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için internet üzerinden canlı konser paylaşımlarına devam ediyor.

29.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:06
YTB'den yurt dışında Kovid-19 karantinasındaki vatandaşlara internet konseri
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için internet üzerinden canlı konser paylaşımlarına devam ediyor.
YTB'den edinilen bilgiye göre, Irak Türkmenlerinden TRT sanatçıları Ahmet Tuzlu ve Ahmet Benle TSİ 20.00'de YTB'nin YouTube kanalında konser verecek.
Konser, canlı olarak "https://youtube.com/yurtdisiturkler" linkinden takip edilebilecek.
Eve kapanan vatandaşlara moral konserleri
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB, "Dünyadaki Türkler Evinizde" sloganıyla, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler ve karantina bölgelerindekiler başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşların moral bulması için internet üzerinden müzik dinletisi sunuyor.
Almanya'daki genç yeteneklerden Mozart ödüllü Ali İnsan'la 17 Mart'ta başlayan dijital etkinliğe, 19 Mart'ta piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez Hollanda'dan katılmıştı.
"Dombra" müziğiyle ünlenen Nogay Türk'ü Arslanbek Sultanbekov, dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ, O Ses Türkiye Yarışmacısı Melisa Yıldırım, Lübnanlı piyanist Maan Hamadeh, etnomüzikolog ve kemane sanatçısı Mehtap Demir de bu kapsamda gönüllü olarak dijital konser vermişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Güncel

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