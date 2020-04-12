Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

YTB'den yurt dışındaki gazeteci adaylarına internet üzerinden eğitim programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan gazeteci adaylarını desteklemek amacıyla başlattığı "YTB Online Medya Akademisi" programına başvurular 17 Nisan'da sona erecek.

12.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:40
YTB'den yurt dışındaki gazeteci adaylarına internet üzerinden eğitim programı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan gazeteci adaylarını desteklemek amacıyla başlattığı "YTB Online Medya Akademisi" programına başvurular 17 Nisan'da sona erecek.
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zamanını evinde geçiren yurt dışındaki genç vatandaşlar için "Evde Kal Eğitimle Kal" sloganıyla internet üzerinden düzenlenen eğitim programları devam ediyor.
Bu kapsamda medya sektörüne ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen yurt dışındaki gençlere yönelik düzenlenen "YTB Online Medya Akademisi" programıyla da bu alanda çalışmak isteyen gençlerin kariyerine katkı sunmak amaçlanıyor.
İnternet üzerinden 19-23 Nisan arasında düzenlenecek programda medya okur yazarlığı, yeni medya uygulamaları, dijital çağda gazetecilik konuları başta olmak üzere birçok teorik ve uygulamalı içerik yer alacak.
Başvuru şartları
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve çiftte vatandaşların faydalanabileceği programa başvurmak için 01 Ocak 1990 ve 01 Ocak 2002 tarihleri arasında doğmuş olmak gerekiyor.
Ayrıca adayların Almanya, ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç ve İtalya'da ikamet ediyor olması da başvuru şartları arasında yer alıyor.
Adaylar, YTB Online Medya Akademisi ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiye "www.ytb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilir. Programına başvurular 17 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler: yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Haberler ›› Güncel ››YTB'den yurt dışındaki gazeteci adaylarına internet üzerinden eğitim programı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:44: Güllü'den sitem - Haber 14:43: ATATÜRK HAVALİMANI'NA YAPILAN HASTANENİN İNŞAAT ÇALIŞMALARINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. - Haber 14:42: Elazığ'da 1 köy ve 1 mahalle, karantinaya alındı - Haber 14:42: Polisten ailesinin susturamadığı 2 yaşındaki kıza emzik - Haber 14:42: Beyoğlu'nda ekmek geleneksel yöntemle satılıyor - Haber 14:18: Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler