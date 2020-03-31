Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için Covid-19 videosu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışındaki vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirici bir video hazırladı.

31.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:02
YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için Covid-19 videosu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışındaki vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirici bir video hazırladı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtilen videoda, evde kalmanın önemine vurgu yapıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yurt dışındaki vatandaşlar için "Evde Kal, Hayatta Kal" sloganı ile bir video hazırlandı. Videoda yurt dışında yaşayan vatandaşların alacakları basit tedbirlerle yeni tip korona virüsten korunacaklarına dikkat çekilirken, yaşanılan ülkelerdeki resmi uyarılara riayet edilmesi gerektiği de kaydedildi. Vatandaşların salgın süresince uyması gereken kuralların aktarıldığı filmde, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yeni korona virüsten alacakları basit tedbirlerle korunabilir. Öncelikle bulunduğumuz ülkelerde resmi uyarılara titizlikle riayet edelim. Zorunlu haller dışında lütfen evlerimizden çıkmayalım. Kalabalık ortamlardan kesinlikle uzak duralım. Özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızın evde kalması hayati önem taşıyor. Sosyal mesafeye ve tüm hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim. Hasta yoğunluğu nedeniyle zorunlu kalmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim. Sağlığımız için sadece resmi açıklamaları takip edelim. Bizim için değerlisiniz. Evde kal hayatta kal" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Koronavirüs, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için Covid-19 videosu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da bir hemşire, erkek olduğu için otobüsü ücretsiz kullanamadı Haberler
İstanbul'da bir hemşire, erkek olduğu için otobüsü ücretsiz kullanamadı
Avustralya’da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:24: Başkentte kaçakçılık operasyonları: 16 gözaltı - Haber 13:23: Isparta'daki test sonucu negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi - Haber 13:23: Kazım Yücel: "Belediyenin su fiyatlarındaki indiriminin 7. aydan sonra da devamını diliyoruz" - Haber 13:23: Van'da mevsimsel budama çalışması - Haber 13:22: Adıyaman "Evde kal" çağrısına uyuyor - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber