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- YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için covid-19 videosu

- YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için covid-19 videosu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışındaki vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirici bir video hazırladı.

31.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:48
- YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için covid-19 videosu
ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışındaki vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirici bir video hazırladı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtilen videoda, evde kalmanın önemine vurgu yapıldı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yurt dışındaki vatandaşlar için "Evde Kal, Hayatta Kal" sloganı ile bir video hazırlandı. Videoda yurt dışında yaşayan vatandaşların alacakları basit tedbirlerle yeni tip korona virüsten korunacaklarına dikkat çekilirken, yaşanılan ülkelerdeki resmi uyarılara riayet edilmesi gerektiği de kaydedildi. Vatandaşların salgın süresince uyması gereken kuralların aktarıldığı filmde, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yeni korona virüsten alacakları basit tedbirlerle korunabilir. Öncelikle bulunduğumuz ülkelerde resmi uyarılara titizlikle riayet edelim. Zorunlu haller dışında lütfen evlerimizden çıkmayalım. Kalabalık ortamlardan kesinlikle uzak duralım. Özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızın evde kalması hayati önem taşıyor. Sosyal mesafeye ve tüm hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim. Hasta yoğunluğu nedeniyle zorunlu kalmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim. Sağlığımız için sadece resmi açıklamaları takip edelim. Bizim için değerlisiniz. Evde kal hayatta kal" ifadeleri kullanıldı.
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- YTB’den yurt dışındaki vatandaşlar için covid-19 videosu

Kaynak: İHA

Etiketler: yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Koronavirüs, Güncel

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- YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için covid-19 videosu
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