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YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için "Evde Kal" temalı kamu spotu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "Evde Kal, Hayatta Kal" temalı kamu spotu hazırladı.

09.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:06
YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "Evde Kal, Hayatta Kal" temalı kamu spotu hazırladı.
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 45 saniyelik kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından alınan tavsiye kararı üzerine Üst Kurulun internet sitesinden yayımlandı.
Kovid-19 pandemisinden korunmak için gerekli tedbirlerin anlatıldığı kamu spotunu yayımlayacak televizyon kuruluşları aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları evlerinde kalmaları için uyarılacak.
"Bizim için değerlisiniz"
RTÜK'ün "Tavsiye Kararı Verilen Kamu Spotları" listesine alınan filmde, yurt dışında yaşayan vatandaşların, alacakları basit tedbirlerle salgından korunabileceği anlatıldı.
Kamu spotunda, bulunulan ülkelerdeki kurallara titizlikle uyulmasının önemi vurgulanarak zorunlu haller dışında vatandaşların evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.
Resmi açıklamaların takip edilmesinin önemine işaret edilen kamu spotunda, "Bizim için değerlisiniz. Evde kal, hayatta kal." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Evde Kal, Güncel
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