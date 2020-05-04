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YTB desteğiyle Fransa'da vatandaşlar için maske üretiliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteği ile Fransa'nın Strazburg kentinde DİTİB Yunus Emre Camii Derneği tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.

YTB desteğiyle Fransa'da vatandaşlar için maske üretiliyor
04.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:41
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteği ile Fransa'nın Strazburg kentinde DİTİB Yunus Emre Camii Derneği tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı Avrupa ve ABD'nin bazı bölgelerinde insanlar temel ihtiyaçlara dahi ulaşmakta zorluk çekiyor. Hem salgının daha yoğun yaşanması hem de sağlık sistemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu ülkelerde özellikle maske ve hijyen malzemelerinin önemi artıyor. YTB de başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında Türk STK'ları tarafından kurulan maske ve önlük atölyelerini destekliyor. Atölyeler, faaliyet gösterilen ülkenin salgınla mücadele politikasına yardımcı olmanın yanı sıra bölgede yaşayan Türk vatandaşları, hastaneler ve huzurevleri için de büyük önem arz ediyor. Türk STK'ları tarafından üretilen maske ve önlükler, hijyen malzemelerine ulaşamayan Türk vatandaşları ve kuruluşlara bağışlanıyor. Fransa'nın Strazburg kentindeki DİTİB Yunus Emre Camii Derneği tarafından YTB'nin destekleriyle oluşturulan maske ve önlük atölyesi de faaliyetlerine başladı. Derneğin kadın üyeleri tarafından üretilen maske ve önlükler, bölgedeki Türk vatandaşları, hastaneler, bakımevleri başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Atölyede ilk etapta 2 bin maske ve 100 önlük üretilmesi hedefleniyor. Bölgedeki ihtiyaca göre ise kapasitenin arttırılması planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Çin Halk Cumhuriyeti, Strazburg, Fransa, Güncel, Haber

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