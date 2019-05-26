YTB, Kosova'da Türkiye mezunlarına iftar verdi

Kosova 'da faal olan Türkiye Mezunları Birliği (TÜMEB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları'nın ( YTB ) desteğiyle Türkiye'nin değişik şehirlerindeki farklı üniversitelerden mezun olan Kosovalı öğrencilere iftar verdi.





Türkiye'nin değişik şehirlerindeki farklı üniversitelerden mezun olduktan sonra ülkeleri Kosova'ya dönen Türk, Arnavut ve Boşnak asıllı gençleri tek çatı altında toplamak maksadıyla 2018 yılında kurulan Türkiye Mezunları Birliği - TÜMEB, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları'nın (YTB) desteğiyle 150 mezuna iftar yemeği verdi.





Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki iftar yemeğine YTB Başkanı Abdullah Eren, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, T.C Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, KDTP Milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.





İftar programı için Kosova'ya gelen YTB Başkanı Abdullah Eren, başkent Priştine'de Kosova Başbakan Yardımcısı Dardan Gaşi ile bir araya geldi. Gaşi ile gerçekleştirdiği görüşme ardından Priştine'deki Yunus Emre Enstitüsüne geçen Eren, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Kosovalı öğrencilere yönelik gerçekleştirilen mülakata katıldı. Daha sonra Prizren'e geçen Eren, ziyaretleri kapsamında Kosova'nın tek Türk partisi olan KDTP genel merkezini ziyaret etti. KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar tarafından karşılanan Eren'e, KDTP'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Resmi temasları ardından 150 Türk, Arnavut ve Boşnak asıllı mezunun katıldığı iftar yemeğine geçen Eren, burada Türkiye'de eğitim görmüş gençlerle birlikte iftarını açtı. Geceye katılan KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyetine teşekkür etti. Yağcılar, "Mezun olan öğrencilerin devletlerine dönmeleri ve aynı zamanda hem Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynamakla beraber, devletler, toplumlar ve halklar arasında da dostluğu pekiştirmektedir' dedi. Hep birlikte açılan iftarın ardından yapılan dua sonrası konuşma yapan Eren, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kosova halkının yanında olacağını vurguladı. Gece toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA