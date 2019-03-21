Ytb'nin "Türkiye Söyleşileri" Programı Konuğu Nabi Avcı

Kaynak: İHA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Uluslararası Öğrenci Akademisi" projesi kapsamında "Türkiye Söyleşileri" etkinliğine Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı konuk olarak katıldı.Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen programda Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli bilgiler verdi. Salonu hınca hınç dolduran öğrencilere seslenen Avcı, Türkçeyi iyi konuşan üniversite öğrencileri ile birlikte olduklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde Filistin'den bir grup öğrencinin kendisini ziyarete geldiğini aktaran Avcı, İsrailli yazar Shmuel Yosef Agnon'un bir kitabından bahsettiğini ifade etti. Avcı, "Söz konusu romanında Agnon, Akdeniz yosunları üzerine çalışan genç bir botanikçinin hikayesini anlatıyor. Aynı zamanda sözlenmiş kız tarafı biraz tereddütlü; 'Böyle bir adama kız verilir mi?', 'Böyle bir adam ev geçindirebilir mi?', 'Yosun bilimci, botanikçi ne demek?', 'Bundan adam, koca olur mu?' Aslında yazarın asıl verdiği mesaj, Akdeniz'in yosunlarını en iyi kim biliyorsa, Akdeniz onun denizidir" dedi."Toprağımızın tüm değerlerine sahip çıkmak zorundayız"Herhangi bir yerde hak iddia edildiği takdirde oranın tüm özelliklerini bilmek zorunda olduğumuzu da belirten Nabi Avcı, "Filistin üzerinde veya herhangi birimiz Anadolu üzerinde Somali, Sudan toprakları üzerinde iddianız varsa burası bizim vatanımız diyorsanız. O zaman toprağınızın, vatanınızın, sadece toprağınızın değil varsa denizinizin, ırmaklarınızın, dağlarınızın, bitkilerinizin ve hayvanlarınızın da havasını, suyunu her şeyini en iyi siz bileceksiniz. Yoksa birileri Rusya veya Almanya'dan kalkıp gelir. Habeşistan'dan kalkıp gelir ve sizin topraklarınız üzerinde hak iddia ederler. Bu hak iddialarını pekiştirmek için de yosunlarına varıncaya kadar o toprağın sicilini çıkartırlar. Onun için toprağımıza sahip çıkmak için sadece vuruşmak, sadece ordularımızla güçlü olmak yetmez, aynı zamanda üniversite, lise, ilk ve orta okullarımızla güçlü olmak ülkemizin toprağımızın bütün değerlerine bilerek sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.Etkinliğe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı. - ESKİŞEHİR