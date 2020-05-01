Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

YTB'nin "Türkiye Stajları" katılımcıları veresiye defterlerini satın aldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) "Türkiye Stajları" 8'inci dönem programına Almanya'dan katılan gençler, internet üzerinden topladıkları bağışlarla Ankara'da bulunan bazı bakkal ve marketlerin veresiye defterlerini satın aldı.

01.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:40
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) "Türkiye Stajları" 8'inci dönem programına Almanya'dan katılan gençler, internet üzerinden topladıkları bağışlarla Ankara'da bulunan bazı bakkal ve marketlerin veresiye defterlerini satın aldı.
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yaz gerçekleştirilen "Türkiye Stajları" 8'inci dönem programına Almanya'dan katılan gençler kendi aralarında kurdukları "Hane-i Uhuvvet Derneği"yle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.
Türkiye'deki ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan dernek üyeleri, internet üzerinden topladıkları bağışlarla Ankara'da bulunan bazı bakkal ve marketlerin veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların borçlarını kapattı.
Türkiye Stajları programı
YTB tarafından yurt dışında yaşayan ve eğitimlerine bulundukları ülkelerde devam eden gençlerin Türkiye ile olan sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla her yıl "Türkiye Stajları" programı düzenleniyor.
Program ile Türkiye'deki kamu kurumlarında staj imkanı bulan gençlerin hem kurumların işleyişini yakından tanıması hem de birbirleriyle olan iletişimlerini güçlendirmesi ve Türkçe yeterliliklerini artırması hedefleniyor.
Gençler ayrıca, Tu¨rk ku¨ltu¨r ve tarihine ilis¸kin düzenlenen ku¨ltu¨rel gezilere de katılıyor.
8'inci dönemde dünyanın dört bir yanından 50 öğrenci çeşitli kurumlarda bir ay boyunca staj yaptı. YTB’nin ’Türkiye Stajları’ katılımcıları veresiye defterlerini satın aldı

Kaynak: AA

Etiketler: yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Almanya, Ankara, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Son Dakika: Türkiye’de 1 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Türkiye’nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Haberler
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Anne ve oğul koronavirüse yenildi Haberler
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Haberler››Güncel››YTB'nin 'Türkiye Stajları' katılımcıları veresiye defterlerini satın aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:36: İzmir'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haber 19:34: Yemen'de sel nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti - Haber 19:32: Halatlara takılan carreta caretta için seferber oldular - Haber 19:31: FLAŞ - Haber 19:30: Karabük'te kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın: 2 gözaltı - Haber 19:16: Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi - Haber 19:12: İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi - Haber 15:34: Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı - Haber 14:58: İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı - Spor 14:50: Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti - Haberler