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YTB'nin yeni uzman yardımcıları, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yeni uzman yardımcılarına, kurumsal tanıtımlar kapsamında, kuruluşunun 100. yılını kutlayan Anadolu Ajansının (AA) çalışmaları ve global faaliyetleri anlatıldı.

06.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:38
YTB'nin yeni uzman yardımcıları, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yeni uzman yardımcılarına, kurumsal tanıtımlar kapsamında, kuruluşunun 100. yılını kutlayan Anadolu Ajansının (AA) çalışmaları ve global faaliyetleri anlatıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında videokonferans yöntemiyle düzenlenen programda AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, uzman yardımcılarından oluşan 30 kişilik gruba AA'nın 100 yıllık köklü geleneği hakkında bilgi verdi.
Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ve "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle" yayın hayatına başladığını vurgulayan İşbilir, kurumun Milli Mücadele'nin Anadolu sathına ve tüm dünyaya duyurulmasında önemli görev üstlendiğini aktardı.
Anadolu Ajansının bugün global bir haber ajansına dönüştüğüne dikkati çeken İşbilir, 13 dilde yayın yapan AA'nın, 100 ülkede yaklaşık 6 bin basın kuruluşuna hizmet verdiğini ve günlük ortalama 2 bin haber, 2 bin 350 fotoğraf ile 435 video yayınladığını söyledi.
İşbilir, Anadolu Ajansının doğru, güvenilir, hızlı ve etkili haber aktarma mücadelesini bundan sonra da sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından YTB uzman yardımcılarına Anadolu Ajansını tanıtan video ve veri sunumu gösterildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Cihangir, Güncel
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