Yu¨z Plastik Cerrahi Dernegˆinden açıklama Açıklaması

Yüz Plastik Cerrahi Derneği, kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarının, yüz ve baş boyun bölgesindeki her türlü estetik girişimi başarıyla yaptığı ve yapmaya da kanunen yetkili olduklarını belirtti.Yüz Plastik Cerrahi Derneği Yo¨netim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, derneğin Tu¨rk Kulak Burun Bogˆaz Baş Boyun Cerrahisi Derneğine afiliye c¸alıs¸an bir alt dal dernek olduğu aktarıldı."KBB uzmanları, yüz ve baş boyun bölgesindeki her tu¨rlu¨ estetik giris¸imi yu¨zyılı as¸kın bir su¨redir bas¸arıyla yapmaktadır ve yapmaya da kanunen yetkilidirler." vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Her tu¨rlu¨ cerrahi brans¸ hekimlerinin bas¸ına gelebilecek komplikasyonlardan bir tanesini kullanarak halkı yanıltıcı so¨ylemlerde bulunmak dogˆru bir yaklas¸ım degˆildir. Hele cerrahi bir brans¸a bile ait olmayan hekim arkadas¸larımızın cerrahi is¸lemler ile ilgili beyanları hic¸bir s¸ekilde dikkate alınmamalıdır. Uzmanlık alanımızın alt dallarından olan yu¨z plastik cerrahisi, o¨zellikle son 10 yıl ic¸erisinde bilimsel toplantılarımızda artan bir ilgiyle izlenmekte, dernegˆimizin asistan ve uzmanlarımızın egˆitimindeki bu¨yu¨k ve yogˆun egˆitim c¸abalarıyla du¨nyanın en o¨nde gelen uzmanları Tu¨rkiye'de yetis¸mektedir."Bu nedenle du¨nyanın her tarafından hastaların Türkiye'ye geldiğine, uzmanların du¨nyanın en o¨nemli egˆitim kurulus¸larında en u¨stlerde yer aldığına, egˆitim verdiğine ve ameliyatlar yaptığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Durum bo¨yleyken anlas¸ılması gu¨c¸ nedenlerden o¨tu¨ru¨ medyada su¨rdu¨ru¨len tek taraflı ve yanıltıcı so¨ylemlerin kabul edilmesi so¨z konusu degˆildir. Bizler ve u¨yelerimiz, halkımızın tes¸his ve tedavisinde her zaman oldugˆu gibi iyi hekimligˆin gerektirdigˆi etik ve ahlak prensiplerine go¨re çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."