Yuan dolar karşısında 11 yılın en düşük düzeyine geriledi

– Çin yuanı, ABD ve Çin arsındaki ticaret gerginlikleri tırmanıken, dolar karşısında 7.0785 ile 11 yılın en düşük düzeyine indi.

Yuan'ın değerindeki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe, 1 Eylül tarihinden itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini ve Çin'in bir ticaret anlaşması imzalamaya yanaşmaması halinde bu oranın yüzde 25'e yükseltilebileceğini söylemesi üzerine görüldü.

Gelişmeler üzerine Çin'in, "gereken önlemlerin" alınacağını açıklaması, piyasalardaki ticaret savaşı korkularının sürmesine neden oldu. - İstanbul

Kaynak: DHA