Yuanın değeri düştü, Çin'in ihracatı patladı

Dünya'da küresel durgunluk yaşanan bir dönemde, Çin düşen ihracatını, milli parasının değerini düşürüp, ihracat güzergahını geliştirerek sağladı. Temmuz ayında ihracatında yüzde 2'lik düşme beklenirken, yüzde 3.3 artış gerçekleşti.



ABD'nin ticari baskısının artmasına rağmen, küresel talebin gelişmesiyle Çin'in ihracatı Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde yeniden artış gösterdi. Ancak, Washington, Çin mallarına ek vergi uygulamaya hazırlanırken Çin'in ihracının artışının kısa sürebileceği kaydedildi. Analistler, bu hafta yuanın ani değer kaybının Çin mallarının düşük kar marjıyla ihracına sınırlı bir destek sağlayabileceğini ancak gelecek ay ABD'nin ek vergi artışıyla karşılaşacağı için artışın sınırlı kalacağını iddia etti.



Çin'in ihracatında Haziran ayında yüzde 1,3 düşüş yaşamasından sonra analistler Temmuz ayı ihracatında yüzde 2'lik bir düşüş bekliyordu. Ancak beklentinin tam aksine Çin'in ihracatında Mart ayından sonraki en büyük artış olan yüzde 3,3 büyüme gözlendi. Çin'de iç talebin düşük olması sebebiyle Haziran ayında ithalatın yüzde 7,3 azalmasından hareketle Temmuz ayında ithalatın yüzde 8,3 azalacağı tahmin ediliyordu. Buna rağmen Temmuz ayında ithalattaki azalma beklenenin altında yüzde 5,6 olarak gerçekleşti.



Çin-ABD ticaret savaşı yoğunlaşırken yuanın 11 yılın en büyük değer kaybı yaşaması, hafta başındaki ağır satışlar yaşayan Asya Borsalarının kendini toparlamasına yardım etti. Ağır gümrük tarifeleri sebebiyle Çin'in Temmuz ayında ABD'ye ihracatında azalma görülürken ihracat rotası Avrupa, Güney Kore, Tayvan ve Güneydoğu Asya'ya kaydı. Ticaret anlaşmazlıkları sürerken Washington Çin'in ticaret partnerlerinin değişmesini yakından takip ediyor. ABD, geçenlerde Hanoi'yi, 'Maden in Vietnam' etiketli malların Çin kaynaklı olduğu konusunda uyardı.



Çin düşünce kuruluşları Temmuz ayındaki ihracat artışını kısmın Çin'in İpek yolu kemeri ve yol teşebbüsüne bağladı. Çin bu projeyle dünya genelinde onlarca ülke ile iş ve ticaretini artırmayı amaçlıyor. - PEKİN

Kaynak: İHA