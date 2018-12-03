Yüce'den, Başkan Toçoğlu'na Ziyaret

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:18



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:18

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 31 Mart mahalli seçimlerinde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ekrem Yüce ile bir araya geldi.AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç'ın da yer aldığı görüşmede seçim sürecine ilişkin değerlendirme yapıldı. Başkan Toçoğlu, AK Parti'nin Sakarya'daki seçim başarısının süreceğini belirtti. Ekrem Yüce'ye Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "Rabbim bu kutlu yolculuğunuzu mübarek kılsın. Çok şükür kardeşliğin, birlik, beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği Sakarya'mız tüm Türkiye'ye örnek durumda. Şimdi yine bir seçim arefesindeyiz. İnşallah hep birlikte şehrimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vereceğiz. Birlikteliğimizle kazanan Sakarya olacak" dedi."Toçoğlu'na Hizmet Teşekkürü"Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'na şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. 10 yıldır şehrimiz için önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Önümüzde bir seçim süreci var. AK Parti olarak sahadayız. İnşallah bu seçimlerden de güçlü bir şekilde çıkıp gerek Büyükşehir Belediyesinde gerekse tüm ilçelerimizde hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu."Desteğiniz güç veriyor"AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, "24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda şahsıma büyük bir destek gösterdiniz. Samimiyetiniz ve tavrınızdan çok memnun olmuştum. Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun desteği bizlere güç veriyor. Belediyecilik noktasındaki tecrübelerinizi önemsiyoruz. İnşallah milletimizden alacağımız teveccühle şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA