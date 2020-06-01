Yücel Arzen'den Mavi Marmara'nın 10. yılına özel beste ve klip

Mavi Marmara'nın 10. yılına özel olarak hazırlanan "Şehadet mi Annem mi?" adlı eser izleyiciyle buluştu.

01.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:20
Mavi Marmara'nın 10. yılına özel olarak hazırlanan "Şehadet mi Annem mi?" adlı eser izleyiciyle buluştu.
Müzisyen Yücel Arzen, Mavi Marmara'nın en genç şehidi Furkan Doğan'ın şehadetinden hemen önce günlüğü için kaleme aldığı notlardan esinlenerek bir beste ve klip yaptı.
Söz ve müziği Arzen'e ait olan "Şehadet mi Annem mi?" adlı eseri sanatçı Berke Gökçe seslendirdi.
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 10. yılına özel hazırlanan "Sinyal" filminin de müziği olan çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Arzen, Furkan Doğan'ın günlüğündeki ifadelerden çok etkilendiğini söyledi.
Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan'ın "Şehadet mi Annem mi?" ifadesinin insanı yerine mıhlayan ve düşünceye sevkeden ikilemlerden olduğunu vurgulayan Arzen, "Bu cümleyi yazdığındaki duygusunu anlamaya çalışmak sizi düşünceye, bir tefekküre, fikre itiyor. Furkan'dan sonra ben şahitlik, şehadet bir şeyi deneme bir şeyi tecrübe etme arzusunu düşünmeye başlıyorum." dedi.
Arzen, şehadetin kişinin bir tercihi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"İnsan hatırladıklarıyla da geçmişiyle de insandır. Geleceğe uzanan tek varlık insandır. Geleceğini kuran, öteye inanan, kendi hayatından sonraki hayatları arzulayan, onun programını yapan tek yaratıktır insan. Hayat dediğimiz şey insanın organik olarak yaşadığı süre içerisine sığdırılırsa son derece hafiftir. Onu ağır kılan geçmiş ve gelecek fikirleridir."
Eserin sözleri ve besteyi nasıl yazdığını anlatan Arzen, son mısradaki "Bu karar benim de değil" ifadesini aktararak, "İşte buna iman etmeye, teslim olma fikrine de insanın kendisini bırakması gerekiyor. Ben çok sevdim şarkıyı umarım herkes de çok sever." diye konuştu.
Klipte, Arzen'e Berke Gökçe'nin eşlik ettiği görüntülerin yanı sıra "Sinyal" filminden sahneler de yer alıyor. Yücel Arzen’den Mavi Marmara’nın 10. yılına özel beste ve klip

Kaynak: AA

Etiketler: Furkan Doğan, Yücel Arzen, Marmara, Gökçe, Güncel, Haber

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