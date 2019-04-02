Yücel Atalar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL TUZLA belediye başkan adayı olan Yücel Atalar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL TUZLA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Yücel Atalar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL TUZLA adayı Yücel Atalar kimdir? BTP İSTANBUL TUZLA adayı Yücel Atalar yüzde kaç oy aldı?

Yücel Atalar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL TUZLA belediye başkan adayı olarak gösterilen Yücel Atalar TUZLA ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. TUZLA ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Yücel Atalar adlı BTP adayı toplamda 235 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL TUZLA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.