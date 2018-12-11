Yücel Boru Fen Lisesi Fen Bilimleri Olimpiyatı Düzenliyor!

Başvurular okul müdürlükleri ya da sorumlu danışman öğretmen tarafından internet üzerinden 10 Aralık 2018-7 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Katılmak isteyen okullar yarışma ile ilgili geniş bilgiyehttp://ybflfbo.net internet adresinden ulaşabilirler.

Fen Bilimleri Olimpiyatı ile ilgili konuşan Okul Müdürü İsmail BOĞA; "Okulumuz tarafından düzenlenen Fen Bilimleri Olimpiyatına ilimizdeki tüm ortaokulların 8. sınıf öğrencilerinden başvuru bekliyoruz. Neden Fen Bilimleri olimpiyatı yapma gereği duyduk? Çünkü son yapılan üniversite sınavında Temel Yetenek Testi Türkiye ortalaması fen alanında 20 soruda 2,82 olması, Fizik ortalamasının 14 soruda 0,46 net, Kimya ortalamasının 13 soruda 1,10 net, Biyoloji ortalamasının 13 soruda 1,66 olması dolayısıyla bir üst öğrenime gidecek olan 8. sınıf öğrencilerimize fen bilimlerini sevdirerek gelecek yıllarda girecekleri sınavlarda daha başarılı olmalarına katkı sağlamayı hedeflediğimiz için böyle bir yarışma yapmayı uygun gördük. Emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şener DOĞAN'a, TÜBİTAK'a ve Gebze Teknik Üniversitemize ve Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerime teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.