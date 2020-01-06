Yücel Çelik kimdir? Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik kimdir? Yücel Çelik hayatı ve biyografisi! Nazlı Çelik kimdir?

Ünlü spiker Nazlı Çelik'in bapsından üzücü haber geldi. Ailesini ve sevenlerini yasa boğan haber sonrası Yücel Çelik kimdir, Nazlı Çelik kimdir, Yücel Çelik hayatı ve biyografisi gibi konuları merak edildi Peki Nazlı Çelik kimdir? Yücel Çelik kimdir?

YÜCEL ÇELİK KİMDİR?

Yücel ÇelikAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat şubesinden mezun olmuştur.

Yücel Çelik Meslek hayatına Ziraat Bankası'nda Müfettiş olarak başlamış, sonrasında Şube Müdürlüklerinde görev yapmıştır.

1974 yılında Doğuş Grubu'na katılmış, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Başta Garanti Bankası olmak üzere Gruba ait muhtelif bankalarda Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri yapmıştır.

19 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Yücel Çelik 19 yıldır üç ayrı kanserle mücadele etmişti. Başarılı spiker Nazlı Çelik, yaptığı bir röportajında güçlü olma sebebini babasına bağlamıştı.

Yücel Çelik ve Nazlı Çelik

NAZLI ÇELİK KİMDİR?

Ayşe Nazlı Çelik, Türk haber sunucusu. Doğuş Holding'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızıdır.

1977 senesinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor. 2008 yılında Uğur Dündar Star Haber'i sunduğu kısa zamanlarda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.

2014 yılında güvenlik güçlerine taş atarken çekilen görüntüleriyle görüntülenen HDP milletvekili Aysel Tuğluk'u eleştirmiştir16 Mart 2016 tarihinde Mardin, Nusaybin'e gitti. Olayları yaşayarak anlattı. Bu olayların ardından Nisan'ın başında Hakkâri, Yüksekova'ya gitti. O bölgede yaşananları da haber yaptı. Yine Nazlı Çelik'e Hakkâri-Yüksekova'daki haberinden sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan tepki göstermiş, Zeydan, Çelik'e "Kan üzerinden reyting" suçlamasında bulunmuş, Çelik, bu suçlamalara "Bu görüntüdeki yer, Hollywood'da film seti değil. Asker ve polisler de figuran değil. Çevredeki binaların üzerindeki delikler de matkap deliği değil. Onlarca şehidin verildiği, pek çok teröristin öldürüldüğü Yüksekova'nın ta kendisi." diyerek cevap vermiştir.

Nazlı Çelik Doğum tarihi: 1977 (43 yıl yaşında), İstanbul

Nazlı Çelik Eğitim: Emerson Koleji

Nazlı Çelik Eş: Serdar Bilgili (e. 2015–2015), Burak Öztarhan (e. 1999–2012)

Nazlı Çelik Çalıştığı TV Kanalları:

1999-2005: NTV

2005-: Star TV

Nazlı Çelik Programları

1999: Seçim 1999 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

1999-2005: NTV Haber (NTV)

2002: Seçim 2002 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

2004: Seçim 2004 (NTV) (Erdoğan Aktaş ve Bahar Feyzan ile birlikte)

2005-2006: Nazlı Öztarhan ile Gece Haberleri (Star TV)

2006: Kırmızı Koltuk (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

2006-2008: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

2007: Türkiye'nin Seçimi 2007 (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

2008-2011: Haftasonu Haberleri (Star TV)

2011-halen: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

2014: Nazlı Çelik ile Star'da Seçim 2014 (Star TV)

Nazlı Çelik Çocuklar: Kayra Öztarhan

Nazlı Çelik Ebeveynler: Yücel Çelik, Semra Çelik