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Yücel'den 'Hızlı tren' tepkisi

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Kazım Yücel, hızlı trenin Kayseri'ye getirilmemesine tepki göstererek, "Kayseri, Ankara tarafından cezalandırılan bir şehir" dedi.

16.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:36
Yücel'den 'Hızlı tren' tepkisi

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Kazım Yücel, hızlı trenin Kayseri'ye getirilmemesine tepki göstererek, "Kayseri, Ankara tarafından cezalandırılan bir şehir" dedi.


İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Kazım Yücel, yaptığı açıklamada, 2020 yılı yatırım bütçesinde Kayseri'ye hızlı trenin getirilmemesine tepki gösterdi. Yücel, "Bundan 3 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda Kayseri'ye verilen ödenekleri paylaşmıştım. Bu paylaştığım konu içerisinde Kayseri'ye bütün bakanlıklar nezdinde 463 milyon TL'lik bir bütçe ayırt edildiğini söylemiştim. Bu bütçeyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 3'te 1'i kadar bir rakamı bakanlıklar 'Biz 1 yıl içerisinde harcayacağız' diyor. Bunun yarısı da bizim borçlanmamızla ilgili. Bu; Niğde'ye kadar gelen otobanın bu yıl Kayseri'ye gelmeyeceği, vekillerimizin sürekli ifade ettiği hızlı trenin Kayseri'ye gelmeyeceğini ifade ediyor. Korona virüsün ülkemize bela olduğu bugünlere bizler siyaseti konuşmamız lazım. Biz bu konuşmuyoruz ama Ankara-Karaman arası hızlı treni Ankara konuşuyor. Karaman sonradan il olmuş bir şehrimiz. Ben bütün illerimize hızlı trenin gitmesinden yanayım ama Kayseri gibi Karaman'ın nüfusunun 10 katı olan bir yere, bu kadar vekilimizin olduğu bir şehrimizde hızlı trenin hayata geçirilmemesini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın gündeminde olmamasını sizlerle paylaşmak kadar doğal bir durum olamaz. Kayseri sevdalısı olmak, Kayseri'yi sevmek budur. Ben yapılanları takdirle, yapılmayanları da hemşerilerimle paylaşmak durumundayım" ifadelerini kullandı.


"Kayseri, Ankara tarafından cezalandırılan bir şehir" diyen Kazım Yücel, şunları söyledi:


"Kayseri'ye hızlı tren bu sene de gelmeyecek, herhangi bir planlama yok. Kayseri, Ankara tarafından cezalandırılan bir şehir. Kayseri'ye şuanda yatırım yapacak hiçbir bakanlık bütçesi yok. Bunu da Kayseri'de alabilecek hem milletvekillerimiz hem de bir belediye başkanımız maalesef görülmüyor. İYİ Parti Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş ile 3 ay önce görüştüğümüzde de Kayseri'ye hiçbir şeyin yapılmadığını, AK Partili milletvekillerimiz Kayseri ile ilgili hiçbir konuyu gündeme getirmediğini ve plan bütçede de almasına gayret etmediğini söylemişti." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İYİ Parti, Kayseri, Ankara, Güncel
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