Yücel İldiz: "Her maçın hikayesi çok farklıdır"

Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanına konuk olacak Yukatel Denizlispor'un Teknik Direktörü Yücel İldiz açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Her maçın hikayesi çok farklıdır. Kayseri maçının hikayesi de çok farklı olacak" dedi.Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanına konuk olacak Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz açıklamalarda bulundu. Son derece önemli bir müsabaka oynayacaklarını belirten İldiz, "Her hafta sonu bizim için önemli. İstikbal Mobilya Kayserispor'da istediği gibi başlayamadı lige. Bu sebeple onlarda kazanmak isteyecektir. Bizde kazanmak isteyeceğiz bu yüzden zorluk bir müsabaka olacak" diye konuştu."Futbolda geçen haftanı acısını çıkaralım diye bir şey yok"Sporseverlerin hafta sonu zorlu bir müsabaka izleyeceklerini belirten İldiz, "Tabii ki futbolda 'geçen haftanı acısını çıkaralım' diye bir şey yok. Her maçın hikayesi çok farklıdır. Kayseri maçının hikayesi de çok farklı olacak. Çok ciddiye aldığımız bir rakip ve başlarında da çok tecrübeli bir hoca var. bu nedenle müsabakanın zorluk derecesini biliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bizi sevindiren husus cezalı ve sakat futbolcumuz vardı ve onlarda iyileşti" şeklinde konuştu."Kupa maçlarını da ciddiye alıyoruz"Türkiye Kupası maçlarının da başladığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Bir her şeyi ciddiye alıyoruz ama her şeyde hakkaniyet içerisinde olsun. Kupa bir prestijdir ve onu da ciddiye alacağız. Çıkıp elimizden geldiği kadar oynayacağız. Çünkü şuana kadar göremediğimiz arkadaşlarımız var onları göreceğiz hem de bir müsabaka ciddiyetsiz değildir. Ben meslek hayatım boyunca, özellikle resmi müsabakaları çok ciddiye almışımdır. Bu nedenle kupa da gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ