- Yücel İldiz: "Tepki veremedik"MALATYA - Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası yaptığı değerlendirmede, oyunun kırılma anının penaltı pozisyonu olduğunu belirterek takım olarak tepki veremediklerini dile getirdi.Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Malatya'ya mutlu geldiklerini ve zorlu bir mücadele beklediklerini ifade ederek, "Oyuna tedbirli başladık, öyle yapmamız gerekiyordu. Malatya sahasında etkili başlamak istedi. Öyle de başladı ama bunu kırdık. Bizde ataklar geliştirdik ancak inanılmaz maçın kırılma noktaları var. Bize göre olmayan bir faulden sonra gelişen bir penaltı pozisyonu, kendi hatamızdan yediğimiz bir gol bizi demoralize etti ve devreye bu şekilde girdik" ifadelerine yer verdi.İldiz, maçta gereken tepkiyi göstermeyince farklı mağlubiyetin geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:"İkinci devre oyuna ortak olmak istedik ve olmaya da başladık. Fakat bana göre maçın en önemli yanı üçüncü yediğimiz gol, penaltı pozisyonu. Sonuç olarak o golden sonra kesinlikle oyundan düştük, 3-1'i yakaladık ama maalesef oyuna tutunamadık, en önemlisi tepki veremedik. Beni üzen bu, skorlar olabilir, kendi hatanızdan gol yiyebilirsiniz, penaltılar da olabilir, hatalı da olabilir ama son yarım saatte tepki vermeliydik, bu tepkiyi yapamadık. Özellikle son 20-25 dakika hiç böyle bir dağınık görüntü vermemiştik. Tabi ki bunlar bir etken ama ne olursa olsun bu görüntüyü vermemeliydik. Allah'tan milli maç arası geldi. Bu bizim adımıza çok önemli. Farklı mağlubiyet, yenersiniz, yenilirsiniz bizim takım her zaman çıktı gereken mücadeleyi gösterdi bugüne kadar ama özellikle tepkisiz kalmak beni üzdü. Allah'tan milli maç arası geldi, tüm bu tedbirleri almak zorundayız. Ligin yeni takımıyız, belli bir kadromuz var bu kadro ciddi bir kadro. Hiçbir şekilde böyle bir görüntü içerisinde olan bir kadro değil ben buna üzüldüm. Yoksa tartışmalı bir sürü kararlar var, futbolun içerisinde var ama biz yine de gereken tepkiyi göstermeyince farklı mağlubiyet geldi. Malatyaspor'u tebrik ediyorum."İldiz, ligin gidişatıyla ilgili ise, "Ligde her takım her takımı yenebilir. Bugün sonuç 5-1, penaltı pozisyonu olmazsa maçı çok farklı bir noktaya getirebilirdik. Ligde hiçbir şeyi bırakmamak lazım" diye konuştu.