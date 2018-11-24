Yücel'in Çiçekleri' Belgeselinin Galası Yapıldı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40

İSTANBUL, (DHA – 'YÜCEL'İN Çiçekleri' adlı belgeselin galası Beylikdüzü'nde yapıldı. Galada konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'miz adına, Cumhuriyetin o çağdaş ve laik yüzü adına Köy Enstitüleri olayının değerli olduğunu biliyorduk" dedi.Yönetmenliğini ve senaristliğini Cengiz Özkarabekir'in yaptığı Yücel'in Çiçekleri adlı belgesel seyirciyle buluştu. Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ile Köy Enstitülerini anlatan belgeselin galası Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi."KÖY ENSTİTÜLERİ OLAYININ DEĞERLİ OLDUĞUNU BİLİYORDUK"Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, uzun süreli bir çalışmanın neticesini ve galasını hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, "Hepimizin hayatında değerleri bambaşka. Bu sebepten ötürü de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Türkiye'miz adına, Cumhuriyetin o çağdaş ve laik yüzü adına Köy Enstitüleri olayının değerli olduğunu biliyorduk. Bunu Cengiz Özkarabekir ile çok konuştuk. Sonrasında bu proje ortaya çıktı. Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece belediyelerinin çok değerli başkanlarının ilgisiyle proje sahada olgunlaştı" dedi.Belgeselin yönetmeni Cengiz Özkarabekir ise Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Beylikdüzü belediye başkanlarına teşekkür ederek, "Biz belgeseli çekerken o anı gerçekten yaşıyormuşuz gibi hissettik. Herkes çok özverili çalıştı" diye konuştu."O KIRIK AŞK HİKAYESİNİN BİR KAHRAMANI HASAN ALİ YÜCEL"Yücel'in Çiçekleri adlı belgeselde hayatı anlatılan Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in torunu Ali Eronat ise duygu dolu anlar yaşadığını ifade ederek, "Hasan Ali Yücel ile Köy enstitüleri çok kırık bir aşk hikayesi gibidir. O dönem enstitü toplantıları yapıldığında ben 6 yaşındaydım. O zamandan bugüne de Köy Enstitüleri'ni 58'nci kez anıyoruz. 12 Eylül'ün karanlığındaki dönemlerde bile hiç sektirmeden andılar. O kırık aşk hikayesinin bir kahramanı Hasan Ali Yücel, bir kahramanı İsmail Tonguç, bir diğer kahramanları ise köy enstitülü öğretmenlerdir" dedi.Belgeselde Atatürk'ü Mahir Günşıray, İsmail Hakkı Tonguç'u Muhammed Uzuner, Hasan Ali Yücel'in çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin, yetişkinlik dönemini ise Mehmet Tokat oynadı.