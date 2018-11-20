Yücel'in Çiçekleri Seyirciyle Buluşacak

Aynı gün, BAKSM'nin Resmi Açılış Töreni gerçekleşecek. Açılış etkinlikleri kapsamında, Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri Fotoğraf Sergisi de vatandaşlarla buluşacak. Gazeteci Deniz Bayramoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek olan 'Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve köy enstitüleri' konulu söyleşide ise Yücel'in kızı Gülümser Yücel ve filmin danışmanlığını yapan Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Yücel'i, Tonguç'u ve Köy Enstitüleri'ni anlatacak.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanan ve yenilenmiş haliyle İstanbul'un iddialı kültür sanat merkezlerinden biri haline gelen Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nin Resmi Açılış Töreni 23 Kasım Cuma günü, saat 15.00'da gerçekleşecek. Aynı gün, Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri Fotoğraf Sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. "Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç" konulu söyleşi ile devam eden etkinliklerde, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in, müziklerini ise Moğollar'ın efsanevi ismi Cahit Berkay ile Altuğ Öncü'nün yaptığı "Yücel'in Çiçekleri adlı belgesel filminin gala gösterimi sanatseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.

FOTOGRAF SERGİSİ 2 AY BOYUNCA ZİYARET EDİLEBİLECEK

Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri Fotoğraf Sergisi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla BAKSM Beylikdüzü Sahnesi Fuaye Alanı'nda açılacak. 110 fotoğraftan oluşan sergi, 2 ay süreyle sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, Hasan Âli Yücel'in, İsmail Hakkı Tonguç'un ve Köy Enstitüleri'nin bugüne dek pek görülmemiş fotoğraflarını görebilecekler. Sanatseverler, Köy Enstitüleri'nin kurucularından Tonguç'un başarılı fotografçı kimliğinin yansıması olan bizzat kendisinin çektiği 20 fotoğraf karesini de görme şansını yakalayacaklar.

İKİ DEĞERLİ KONUK, YÜCEL'İ, TONGUÇ'U VE KÖY ENSTİTÜLERİ'Nİ ANLATACAK

23 Kasım Cuma günkü etkinlikler, BAKSM Trakya Salonu'nda,saat 19:00'daki 'Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç' konulu söyleşi ile devam edecek.Moderatörlüğünü Deniz Bayramoğlu'nun yapacağı söyleşide, Yücel'in kızı Gülümser Yücel babasını anlatacak. 'Yücel'in Çiçekleri' filminin danışmanlığını yapan Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş ise Yücel'i, Tonguç'u ve Köy Enstitüleri'ni anlatacak.

'YÜCEL'İN ÇİÇEKLERİ' İLK KEZ BEYAZPERDEDE

Söyleşinin ardından, saat 21:00'da, BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde 'Yücel'in Çiçekleri' belgesel filminin gala gösterimi gerçekleştirilecek. ARPAŞ'ın (Ambarlı Römorkaj Pilotaj A. Ş.) ana sponsorluğunda, Batı İstanbul Vakfı'nın katkılarıyla, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri Belediyelerinin kısmi desteğiyle çekilen belgesel film bu anlamda bir Batı İstanbul projesi olma özelliği taşıyor. 1940'lıyıllarda hayata geçirilen Köy Enstitüleri Projesi'ni dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un yaşam hikayeleri üzerinden anlatan 'Yücel'in Çiçekleri' belgesel filminin BAKSM'de gerçekleşecek gala gösterimine, sanatseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

FİLM, MÜZİKLERİ VE ZENGİN OYUNCU KADROSUYLA DA İLGİ ÇEKECEK

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş'ın danışmanlığını yaptığı, Hasan Ali Yücel'in kızı Gülümser Yücel'in bire bir anlatımları ile hayat bulan dökü-drama türündeki film, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Selimpaşa'da kurulan döneme uygun mekân ve setlerde çekildi. Zengin fotoğraf ve video arşivinin kullanıldığı belgeselin drama çekimlerinin bazı sahnelerinde Hasan Âli Yücel'in orjinal eşyaları da kullanıldı. Atatürk'ü Mahir Günşiray'ın, İsmail Hakkı Tonguç'u Muhammet Uzuner'in canlandırdığı filmde Hasan Âli Yücel'in çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin, yetişkin dönemini ise Mehmet Tokat oynadı. Ayrıca Beylikdüzü'nde Defne Yalnız da belgesel filmde rol aldı. Müziklerini Cahit Berkay ve Altuğ Öncü'nün yaptığı filmi, İsmail Hakkı Tonguç'u canlandıran ünlü isim Muhammet Uzuner seslendirdi.