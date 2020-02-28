Yücel Kozluca, Nobel İlaç Kalite Direktörlüğüne Atandı

Yücel Kozluca , 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nde lisans eğitimini, 1992 yılında ise aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamış olup, profesyonel iş hayatına 1993 yılında Roche İlaç'ta Laboratuvar Analiz Uzmanı olarak başladı.

1996 yılında Bristol-Myers Squibb'te EMEA 3. Parti Üretim Kalite Operasyonları Müdürü olan Kozluca, daha sonra aynı firmada Ruhsatlandırma ve Kalite Güvence Müdürü olarak görevini sürdürdü. 2012-2016 yılları arasında Sandoz'da ve 2016-2020 yılları arasında ise Amgen/ Mustafa Nevzat'ta Kalite Direktörü olarak görev aldı.