Yücel Özbek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR HAN belediye başkan adayı olan Yücel Özbek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR HAN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Yücel Özbek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR HAN adayı Yücel Özbek kimdir? BTP ESKİŞEHİR HAN adayı Yücel Özbek yüzde kaç oy aldı?

Yücel Özbek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR HAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Yücel Özbek HAN ilçesinde % 0,34 oranında oy almıştır. HAN ilçesinde % 0,34 oranında oy olan Yücel Özbek adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR HAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.