Yücel Şen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BİLECİK OSMANELİ belediye başkan adayı olan Yücel Şen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİLECİK OSMANELİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yücel Şen isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BİLECİK OSMANELİ adayı Yücel Şen kimdir? BTP BİLECİK OSMANELİ adayı Yücel Şen yüzde kaç oy aldı?

Yücel Şen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BİLECİK OSMANELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Yücel Şen OSMANELİ ilçesinde % 2,84 oranında oy almıştır. OSMANELİ ilçesinde % 2,84 oranında oy olan Yücel Şen adlı BTP adayı toplamda 270 adet oy sayısına ulaştı.

BİLECİK OSMANELİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.