Yücel Yılmaz, Halka Hitap Etti

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, konvoyla şehir merkezine geldikten sonra Zağnos Paşa Camii'nde Cuma Namazı kıldı. Başkan adayı Yılmaz, Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla buluşarak onlara hitaben konuşma yaptı. Yücel Yılmaz 31 Martta yapılacak seçimler öncesinde halkın karşısına projeler ile çıkacaklarını söyledi.Cuma Namazı çıkışı sonrasında kalabalık bir gruba seslenen Yücel Yılmaz toplumun her kesimini kucaklayacak projelerle seçime gireceklerini söyledi. Vatandaşlardan kendilerine destek olmalarını isteyen Yücel Yılmaz'ı AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ile birlikte Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir'in yanı sıra ilçe belediye başkanlı ve AK Parti ilçe başkanları da yalnız bırakmadı.Bu AK kadrolarla Balıkesir şaha kalkacakZağnos Paşa Camii önünde kurulan platformda vatandaşlara seslenen Yücel Yılmaz, "Salı günü Ankara'da 20 büyükşehir ve il belediye başkanı ismi içerisinde Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da ismi okundu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize ağır bir görev yükledi. Ağır bir yük aldık, bu şehir bize emanet edildi. Bundan beş yıl önce 2014 yılında yine bir emanet verilmişti Karesi ilçesi. Cumhurbaşkanımız 1994 yılında bir belediyecilik anlayışı ortaya koymuştu. Koyduğu belediyecilik anlayışında ne vardı? İnsan vardı, insana değer vardı, insan merkezli vardı. Biz bunu 2014 yılında Balıkesir'deki bütün AK belediyelerde uygulamaya başladık. Halkımızın teveccühüyle gerçekten güzel hizmetlerle altı seçim geçirdik. Hepimizin oyu düşmeden ve milletvekili sayımızı artırarak bugüne geldik. Bugün bir bayrak devralıyoruz. Bundan önce hizmet eden, hizmet etmiş olan, bu şehirde taş üstüne taş koymuş olan, nerede bir mazlum, ihtiyaç sahibi varsa ona hizmet edip yanında destek olan tüm büyüklerimize, tüm arkadaşlarımıza büyük şükranlarımı sunuyorum. Diyorum ki; bu AK kadrolarla Balıkesir şaha kalkacak, Balıkesir sadece Türkiye'de bilinen değil, dünyada bilinen ve Balıkesirliyim diye övünülen bir şehir olacak. Bunu yapmaya var mıyız?" diye konuştu.Çok söz vereceğiz hepsini yerine getireceğizAK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz sorumluluklarının arttığına dikkat çekerek konuşmasının devamında şunları kaydetti:"Seçim kampanyamız başladığında çok güzel projeler hazırladık. Fazla fazla tüm şehrimizin ilçelerine yaymaya başlayacağız. Çok çalışmamız lazım, çalınmadık kapı bırakmamamız lazım, bilinmedik sorun kalmaması lazım. Bunun nasıl çözüleceği ile ilgili de ortak aklı kullanmamız lazım. Biz bu işi yaparken ki süreç içerisinde kültür belediyeciliği, sosyal belediyeciliği ve katılım belediyeciliği ile yapacağız. Yani tüm mahallelerimizde yaşayanlardan, mahalle temsilcilerimizden aldığımız haberleri, sorunları ve tespitlerini, ilçe teşkilatlarımız, il teşkilatımız ve belediyelerimizle beraber bu şehirde gerginlik, sorun, sıkıntı kalmayacak şekilde araştırmamızı yapıyoruz. Bütün sorunları tespit ediyoruz ve bu sorunların çözüm önerilerini sizlerden alıyoruz, ortak akılda buluşuyoruz, seçim beyannamemizi yapıyoruz ve milletimize söz veriyoruz. Biz 2024 yılına kadar bunların hepsini sırayla tarih tarih milletvekillerimizle, il başkanımızla, belediye başkanlarımızla çözeceğiz diye söz veriyoruz. Bu sözü vermeye hazır mısınız? O zaman bu şehir bize inanır. Bu şehir yaptıklarımız yapacaklarımın teminatıdır. Karesi'de vaat ettiğimiz; biz 2019'a kadar yapacağız dediğimiz her şeyi yaptık. Kadınlarımıza değer vereceğiz dedik bununla ilgili çok çalışma yaptık. Gençlerimize, eğitime değer vereceğiz dedik, bunların hepsini yaptık. Okullar bizim her şeyimiz dedik, hepsini yaptık. Çok söz vereceğiz, hepsini de yerine getireceğiz." - BALIKESİR