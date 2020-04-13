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Yufka açan kadınlardan maske ve sosyal mesafe hassasiyeti

Burdur'un Bucak ilçesinde ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek yufka açtı.

13.04.2020 22:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:08
Burdur 'un Bucak ilçesinde ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek yufka açtı.
Cami Mahallesi'nde yaşayan bir grup kadın, her yıl ramazan ayına yufka ekmeği yaparak hazırlık yapıyor. Bu yıl yufka açarken Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uyan kadınlar, sosyal mesafe kuralına ve maske takmaya özen gösterdi.
Maske ile yufka açan kadınlardan Ümmüşen Çavdar (57) gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıllarda kalabalık gruplar halinde yufka açtıklarını ancak bu yıl salgından dolayı 2-3 kişi olduklarını söyledi.
Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmadıklarını dile getiren Çavdar, şöyle konuştu:
"Dışarı çıkmadığımız için evlerde akrabalar olarak ekmek yapıyoruz. Virüsten korunmak amacıyla ekmek yaparken de maskemizi takıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz. Seyrek oturuyoruz. Fazla kişiyle bir arada durmuyoruz. Dışarıdan başka gelenimiz olmuyor. Aile içinde kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Her zaman dışarı çıkamadığımız için evimizde ekmek bulundurmamız gerekiyor." Yufka açan kadınlardan maske ve sosyal mesafe hassasiyeti

Kaynak: AA

Etiketler: Burdur, Bucak, Güncel
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