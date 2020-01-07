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Yük gemilerinin Sinop'taki bekleyişi devam ediyor

Karadeniz'deki kötü hava koşulları dolayısıyla Sinop'un doğal limanına demirleyen, uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıdaki geminin bekleyişi sürüyor.

07.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:50 Yük gemilerinin Sinop'taki bekleyişi devam ediyor
'deki kötü hava koşulları dolayısıyla 'un doğal limanına demirleyen, uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıdaki geminin bekleyişi sürüyor.
Şiddetli rüzgar sebebiyle yol almakta güçlükle karşılaşan ve yaklaşık bir hafta önce kentin doğal limanına demirleyen gemiler, burada hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal limanın gemilere ev sahipliği yapmaya devam ettiğini söyledi.
Gemilerin seyir güzergahında şu an için olumsuz hava koşullarının hakim olduğunu vurgulayan Alpay, "O nedenle gemiler buraya sığınmış durumdalar. Hava ne zaman normale dönerse seyir haline geçecekler." dedi.

Alpay, talep olması halinde gemilerin zorunlu ihtiyaçlarının giderildiğini de aktardı.

Karadeniz, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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