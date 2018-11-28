28 Kasım 2018, 10:46
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Yük Hayvanları Üzerinde 74 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Yük Hayvanları Üzerinde 74 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında İran topraklarından Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçirilmeye çalışılan 2 yük hayvanı üzerinde 74 kilo 554 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında İran topraklarından Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçirilmeye çalışılan 2 yük hayvanı üzerinde 74 kilo 554 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevlilerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında İran topraklarından Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçirilmeye çalışılan 2 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanları üzerinde yapılan aramada 74 kilo 554 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ Hakkari,Yüksekova
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:46



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