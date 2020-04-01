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Yük treni lokomotifinin çarptığı kadın öldü

Karabük'te yük treni lokomotifinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

01.04.2020 19:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:10
Karabük 'te yük treni lokomotifinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karabük Tren İstasyonunda gar içinde ray değiştiren lokomotif, o sırada rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan Elif Kalkancı'ya (43) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalkancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalkancı'nın cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak kazaya ilişkin inceleme başlattı. Yük treni lokomotifinin çarptığı kadın öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Polis, Güncel

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Yük treni lokomotifinin çarptığı kadın öldü
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